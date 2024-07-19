Вероятно, прорыв был совершен из-за вмешательства в систему засовов.

Неизвестный перекрыл задвижку на трубопроводе "Дон-Донбасс". Трубу прорвало, "ДНР" осталась полностью без воды.

Как пишет "База", прорыв произошел 17 июля около 13 часов в Ростовской области в районе хутора Эдуш, неподалеку от местного кирпичного завода. Кто-то перекрыл задвижку и отломал штурвал - через 10-15 минут после перекрытия произошел гидроудар, и трубу разорвало в самом уязвимом месте. О прорыве на насосной станции узнали, когда системы сначала показали резкое повышение давления, а затем падение.

Как рассказывают источники, версий происшествия пока две. Первая - диверсия, вторая - задвижку перекрыл знающий человек, который, вероятно, работал на трубопроводе или строил его. Возможно, это кто-то из субподрядчиков или рабочих решил так отомстить за неуплату зарплаты.

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Трубу уже чинят, но сколько займет восстановление - пока сказать сложно. Трубопровод "Дон-Донбасс" поставляет воду в "ДНР". В Донецке якобы есть запас воды, однако, хватит ли ее до восстановления трубопровода, пока не понятно.

Другие новости из Донбасса

Как сообщал УНИАН, утром 19 июля во временно оккупированном Луганске прогремело по меньшей мере 10 громких взрывов. После этого в небо поднялся столб дыма.

Оккупационные власти сразу заявили об атаке Вооруженных сил Украины и заявили о работе противовоздушной обороны.

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