Оккупационные власти заявили об "успешной работе ПВО".

Утром 19 июля во временно оккупированном Луганске прогремело по меньшей мере 10 громких взрывов. После этого в небо поднялся столб дыма.

Как сообщают местные паблики, взрывы и пожар произошли в районе "Авиационного училища".

Оккупационные власти сразу заявили об атаке Вооруженных сил Украины и заявили о работе противовоздушной обороны.

Между тем украинские власти не комментировали этот инцидент.

Какая ситуация на Луганщине - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Луганщина оккупирована на 95%, на свободной территории проживают 45 человек. Глава Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что в области остаются преимущественно пожилые люди.

"Ситуация тяжелая. На этих 5% у нас остаются 45 человек. И даже после смертей соседей не все спешат выезжать. На прошлой неделе только четверо согласились на эвакуацию. Из-за того, что россияне оккупировали почти всю область, они имеют большой выбор в оружии для поражения по той части, которую мы освободили", - рассказал он.

Также УНИАН сообщал, что в Луганске у рожениц будут забирать новорожденных в случае отсутствия паспорта РФ.

"Во временно оккупированном Луганске коллаборационисты прибегают к вопиющему нарушению прав человека. Здесь решили исправить ситуацию с раздачей российских паспортов путем запугивания рожениц", - сообщили в Центре национального сопротивления.

Вас также могут заинтересовать новости: