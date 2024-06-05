Написали "ГУР" на памятнике Жукову на Красной площади две медсестры 55-ти и 28-ми лет.

На Манежной площади Москвы на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову появилась надпись "ГУР", которую можно расшифровать как "Главное управление разведки" - военная разведка Украины.

Российские СМИ сообщали, что надпись появилась вечером 3 июня. Ее сделали две медсестры 55-ти и 28-ми лет - якобы под воздействием мошенников.

"Сразу после этого их задержали. Как рассказали их родственники, мошенники общались с медсёстрами на протяжении недели и даже угрожали им, если они не оставят надпись", - сообщают российские паблики.

УНИАН получил видео того, как происходил процес нанесения надписи на памятник. Материал предоставили источники, которые представились как "Общественная инициатива "Молодежь за ГУР".

Как сообщал УНИАН, в марте специалисты ГУР и активисты группы BO Team совершили ряд кибератак по объектам РФ. Под ударом оказались не только российские государственные, но и частные структуры, которые платят налоги и финансируют войну против Украины.

В украинской разведке подчеркнули, что нанесенный врагу ущерб может исчисляться сотнями тысяч долларов.

Также сегодня стало известно, что ГУР Минобороны проводит масштабную DDoS-атаку на государственные учреждения и крупные компании государства-агрессора России.

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