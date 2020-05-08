"Как из мусорки": сеть "порвало" поздравление российских ветеранов с автовышки (фото)

На кадрах видно, как молодая пара в советской форме времен войны, «вооруженная» баяном, георгиевскими ленточками и флагом СССР, исполняет песни ветеранам.

В российском Новосибирске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с автовышки, чтобы не заразить коронавирусом.

Об этом сообщает NGS.RU.

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На кадрах видно, как молодая пара в советской форме времен войны, «вооруженная» баяном, георгиевскими ленточками и флагом СССР, исполняет песни ветеранам. Чтобы не заразить их коронавирусом, было решено подняться в контейнере автовышки на уровень их балкона. При этом старый контейнер больше похож на мусорку, чем на «сцену» для мини-концерта.

В сети резко высмеяли такое «оригинальное» поздравление.

«Так что, ветераны, вы за такую страну воевали какой она есть сейчас? И что, у вас больше радостей нет в жизни, кроме как вспоминать события 75 летней давности?», «То ли чудовищный гротеск, то ли дешевая клоунада. Пока не разобрал», «Ну вот это… корыто (в котором поднимают)... ну могли же красивой тряпочкой-то прикрыть!!! УЖАС!!!!... как в мусорном контейнере... Ну, никто не подскажет???? Слепые все что-ли??? КОШМАР!!!!», «Господи... какой все таки маразм вся эта показуха. Как в зоопарке», «При всем моем уважении к ветеранам, они достойны большего, нежели пообщаться с балкона...», «Сюр какой-то. Надо было ещё в противогазах на люльке подниматься», «Одному мне кажется такое поздравление признаком духовной и социальной убогости?» «Люльку нельзя было покрасить или хоть как-то украсить? Не на работу же ехали, а поздравлять, да и деньги большие для этого не надо», - комментировали в сети.

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