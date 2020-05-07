Выдали за ветерана: Гитлер стал героем "Бессмертного полка" в России (фото)

Примечательно, что его портрет подписали как Сумин Владимир Владимирович - то есть он получился теской (по имени и отчеству) президента РФ Владимира Путина.

Сотрудник челябинского ТРК "Космос" принял к публикации фото Адольфа Гитлера с выдуманным рассказом, которые неизвестный прислал для участия в локальной акции торгового центра "Имена героев".

Об этом сообщает "ДС" со ссылкой на Ридус.

На фотографии Адольфу Гитлеру убрали усы. Примечательно, что его портрет подписали как Сумин Владимир Владимирович. То есть он теска (по имени и отчеству) президента РФ Владимира Путина. А дату рождения ему выбрали - 14 октября, когда празднуется День защитника Украины, День украинского казачества, а также День УПА.

На ошибку моментально отреагировали пользователи сети, а журналисты удалил пост и опубликовали свои извинения. В ТРК заявили, что не могли предположить, что "у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка".

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"Именно по этой причине мы недосмотрели, не проверили - поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло", - говорится в публикации.

В пресс-службе ТРК также подчеркнули, что присланная фотография Гитлера была редкой и узнать ее было сложно.

"Нам даже пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен. Мы хотим предупредить каждого, в том числе администраторов крупных сообществ: будьте внимательны, возможно, автор бессовестного розыгрыша захочет сыграть подобную не смешную шутку с другими", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в российской республике Коми в Усинске повесили баннер к 9 мая, на котором был изображен не советский, а финский солдат. Плакат привлек внимание в соцсетях и позже был снят.