Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России потребовали удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и зверствах российских военных.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Роскомнадзора заявил, что из-за российского закона о "фейках" из Википедии должны удалить следующие материалы:
- Битва за Киев (2022);
- Военные преступления в период вторжения России в Украину;
- Обстрел больницы в Мариуполе;
- Разрушение Мариупольского театра (2022);
- Резня в Буче.
Напомним, что Википедия – это общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которую может редактировать каждый. Перед публикацией каждая статья в энциклопедии проверяется независимыми экспертами сообщества.
Как ранее сообщал УНИАН, в России всячески блокируют правду о войне в Украине, которую развязала Москва. 4 марта заблокировали целый ряд сайтов и информационных ресурсов. Для блокировки, вероятно, использовали технические средства противодействия угрозам, которые применяет Роскомнадзор.
При этом Роскомнадзор постоянно угрожает Википедии блокировкой на территории России и миллионными штрафами, за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.