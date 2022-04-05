В российском информационном регуляторе обвинили энциклопедию в "информационных атаках".

Роскомнадзор предъявил претензии русскоязычной версии Википедии. В России потребовали удалить статьи о полномасштабной войне в Украине и зверствах российских военных.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Роскомнадзора заявил, что из-за российского закона о "фейках" из Википедии должны удалить следующие материалы:

Битва за Киев (2022);

Военные преступления в период вторжения России в Украину;

Обстрел больницы в Мариуполе;

Разрушение Мариупольского театра (2022);

Резня в Буче.

Напомним, что Википедия – это общедоступная свободная многоязычная онлайн-энциклопедия, которую может редактировать каждый. Перед публикацией каждая статья в энциклопедии проверяется независимыми экспертами сообщества.

Как ранее сообщал УНИАН, в России всячески блокируют правду о войне в Украине, которую развязала Москва. 4 марта заблокировали целый ряд сайтов и информационных ресурсов. Для блокировки, вероятно, использовали технические средства противодействия угрозам, которые применяет Роскомнадзор.

При этом Роскомнадзор постоянно угрожает Википедии блокировкой на территории России и миллионными штрафами, за якобы неправильное освещение "спецоперации" в Украине.

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