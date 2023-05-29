Автопроизводитель перенес дату начала трехнедельного корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая из-за перебоев с поставками автокомпонентов.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, сотрудники АО "АвтоВАЗ" с 29 мая ушли в корпоративный отпуск, который продлится до 19 июня.

Как сообщает российский "Интерфакс", автопроизводитель был вынужден перенести дату начала трехнедельного корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая из-за перебоев с поставками автокомпонентов.

Сейчас на тольяттинской площадке "АвтоВАЗ" выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года).

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Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.

Крах российского авторома

После вторжения РФ в Украину производители машин начали массово покидать страну. Из РФ ушли такие бренды как Audi, Chevrolet, Cadillac, Porsche, Mercedes и многие другие компании.

В январе-феврале продажи машин марки Lada упали на 19,4 %. 16 марта 2022 года из-за отсутствия запчастей "АвтоВАЗ" объявил о корпоративном отпуске.

30 января 2023 года "АвтоВАЗ" заявил о том, что будет выпускать автомобили Lada только в трех цветах. Данное решение было связано с нехваткой краски из-за введенных против агрессора санкций. Сообщалось, что можно заказать автомобили белого, черного и темно-зеленого цветов. Раньше автомобили были доступны в шести-восьми цветах.

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