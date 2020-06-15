Что киевская хунта делает с донбасскими детьми в темноте

Василий Рыбников

Известно что - убивает, и не только в темноте, но и на свету, с улыбкой. «Смех с кровавым оскалом - вот как на Донбассе убивает», - констатирует бывший украинский депутат от Партии регионов, диссидент и филантроп Алексей Журавко.

Ни Порошенко, ни, тем более, Зеленский не смогли заткнуть рот бежавшему в Россию диссиденту-ампутанту, и это хорошо для истории, ведь нет более внимательного летописца преступлений кровавого нацистского режима, чем бывший член Партии регионов, отбежавший на безопасное расстояние

«Если в цирке клоун приносит радость, добро, улыбки, то Зеленский перешел все границы», - мудро подмечает Журавко. Боль знаменитого правозащитника понятна - как известно, украинские каратели на Донбассе отрезали ему правую ногу и левую руку, а вторую ногу и особенно мозг сильно укоротили, и несмотря на то, что таким уж Журавко уродился еще в 1974 году, за что, собственно, и попал в свое время на карандаш к Януковичу как будущий секретарь парламентского комитета инвалидов умственного развития (по другой версии - за то, что в лихие девяностые спас бутылку водки из горящего ларька, который перед этим сам же для смеху и поджег, чем сильно впечатлил молодого Проффесора), - вины с киевской хунты это не снимает.

Ни Порошенко, ни, тем более, Зеленский не смогли заткнуть рот бежавшему в Россию диссиденту-ампутанту, и это хорошо для истории, ведь нет более внимательного летописца преступлений кровавого нацистского режима, чем бывший член Партии регионов, отбежавший на безопасное расстояние.

Эту истину подтверждает и бывший премьер-министр Украины, мастер лопаты Николай Азаров - мудрый старик, чей острый твиттер является настоящим бичом украинских карателей на Донбассе. Так, на днях Николай Янович наткнулся на старое пропагандистское фото неясного происхождения, на котором фашиствующий боевик националистических батальонов радостно показывает снаряды со «страшной, ужасающей» надписью почему-то на русском языке: «Все лучшее - детям». «Вот так кощунственно украинские каратели подписывают снаряды, которыми обстреливают ни в чем не повинных детей Донбасса», - пишет Азаров.

Такие циничные боеприпасы - рутинное явление на Донбассе, и когда начинаются детские обстрелы (так они называются в официальных рапортах карателей), опытные ополченцы привычно закрывают ребят своими телами, причем одни предпочитают закрывать девочек, другие мальчиков, но за всеми, к сожалению, не уследишь...

В распоряжении Николая Яновича еще много таких циничных надписей на снарядах украинских головорезов - «Детство - это смерть и радость», «В каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке будет двести грамм взрывчатки или даже полкило», «Большой снаряд для маленькой такой компании», «Встаньте, дети, встаньте в круг, ты твой друг и я твой друг, старый мертвый друг», «И, конечно, умирать лучше хором», «Каждый маленький ребенок вылетает из пеленок», «Неужели в самом деле все ребята прогорели?» (надпись на мангале националистического батальона «Азов»), и так далее, есть даже именные снаряды, предназначенные для детей ветеранов великой отечественной войны, например, «Мальчик Евграф», «Дончанка Ксеня», много чего, в общем.

Такие циничные боеприпасы - рутинное явление на Донбассе, и когда начинаются детские обстрелы (так они называются в официальных рапортах карателей), опытные ополченцы привычно закрывают ребят своими телами, причем одни предпочитают закрывать девочек, другие мальчиков, но за всеми, к сожалению, не уследишь...

Неудивительно поэтому то возмущение, которое вызвало на международной арене зверское убийство украинскими карателями в центре Славянска мирной девочки по имени Полина Сладкая, внучки ветерана великой отечественной войны. Фотографию разбомбленной карателями Сладкой Полины разместил в интернете заместитель постпреда России при ООН господин Алимов. Он же дал ей и такое красивое имя, подобрав его явно по своему изысканному вкусу, потому что очень скоро выяснилось, что никакая она не Сладкая, и даже не Полина, а девочка Настя из Уссурийска, которую изнасиловал и убил местный русский таксист в 2014 году после того, как широко отметил возвращение Крыма в родную гавань.

Таксиста-патриота потом несправедливо приговорили к 24 годам лишения свободы. Но кто приговорит украинских карателей, убивших беззащитного ребенка? Этот вопрос остается открытым. И пока мировая общественность безмолвствует, кровавый оскал украинской хунты, пожирающей русскоязычных детей, становится все шире.

Всех желающих помочь украинской армии в ликвидации патриотических уссурийских таксистов на Донбассе просят обращаться в https://savelife.in.ua/ru/about/#contacts фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий Рыбников

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram