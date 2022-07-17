В ролике кремлевские медиа показали высадку оккупантов в аэропорту Гостомеля.

Российская пропаганда днями опубликовала сюжет о якобы героических подвигах группировки десантников, которые вели бои в Гостомеле Киевской области.

В ролике кремлевские медиа показали высадку оккупантов в аэропорту Гостомеля, где первые недели войны проходили тяжелые бои ВСУ.

Однако телевизионщики умолчали о дальнейшей судьбе российских военных. Украинские СМИ дополнили рассказ кадрами, отснятыми украинскими защитниками.

В результате аэропорт, как и вся Киевская область, был отбит ВСУ, а оккупанты понесли большие потери.

На некоторых кадрах видны разорванные от снарядов части тел русских десантников и уничтоженная техника.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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