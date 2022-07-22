Белостоцкий поставил несколько выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семь серий сериала "След".

Солнцевский суд Москвы приговорил экс-режиссера, сценариста и постановщика российского детского киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии.

Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Заседание проходило в закрытом режиме. Приговор еще не вступил в силу, потому может быть обжалован Белостоцким.

Россиянин находился в СИЗО с октября 2020 года. После переквалификации статьи бывшего режиссера обвиняли в действиях сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет.

Белостоцкий поставил несколько выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семь серий сериала "След".

Последняя работа в качестве режиссера — детский фильм "Бегство рогатых викингов" 2018 года.

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