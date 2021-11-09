Илья Белостоцкий был администратором сайта педофилов, он "слил" базу данных юзеров волонтерам в обмен на прекращение преследования.

Волонтеры разоблачили обвиненного в педофилии российского режиссера юмористического киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого еще в 2000-х годах, но ему удалось "откупиться" от них.

Об этом рассказал один из участников международной группы "Дружина нравов", которая выявляла педофилов в сети, пишет КП.

"Он от нас откупился – слил базу данных. Это был список никнеймов и электронных адресов, на которые зарегистрированы тысячи пользователей. Нам это помогало выявлять других педофилов", – заявил источник.

По его словам, обнаружить Белостоцкого удалось в 2000-х годах. Тогда он начал регистрироваться на различных форумах под ником EMOSFEN и публиковать эротические рассказы о детях. Кроме того, он был администратором сайта педофилов. И волонтеры пообещали прекратить преследование, если режиссер раскроет информацию о юзерах.

Читайте такжеРоссийского участкового подозревают в изнасиловании 12-летней девочкиОтмечается, что своих жертв – мальчиков 13-14 лет – Белостоцкий выискивал в детских лагерях:

"Он ездил по детским лагерям где-нибудь в Краснодарском крае или в том же Крыму. Приезжает, обращается к администрации лагеря: я режиссер из Москвы, работаю в "Ералаше", член Гильдии кинорежиссеров, давайте сниму с вашими ребятами фильм по известной книге? Те, естественно, не были против – такую активность можно записать в воспитательную работу, лишние очки заработать перед начальством".

Напомним, в конце октября стало известно, что Илью Белостоцкого задержали и обвиняют в педофилии.

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Автор: Катерина Шварц