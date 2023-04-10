По его словам, к военному противостоянию привело якобы противоречие ценностей между обоими народами.

Скандальный Патриарх Русской Православной церкви Кирилл неожиданно нашел "причину" войны, развязанной Россией в Украине. По его убеждению, война началась якобы из-за отсутствия общих ценностей.

Соответствующее заявление патриарх сделал после литургии в храме Христа Спасителя в воскресенье, 9 апреля, сообщают российские пропагандисты.

"Была задача взять нас голыми руками, без всякой войны, обмануть нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. Но народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, сохраняет христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей. Когда же стало понятно, что ничего общего уже нет, все это привело к военному противостоянию", – заявил Кирилл.

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Патриарх Кирилл и его позиция относительно войны в Украине

Патриарх Кирилл оправдывает нападение России на Украину. В сентябре он заявил, что оккупанты смоют с себя грехи, если "принесут себя в жертву" на войне. Уже зимой он сказал, что стремление сохранить жизнь - чужая России ценность.

По примеру главы РПЦ его попы также поддерживают войну. На одном из них мужчина"благословляет" российских захватчиков, чтобы их рука "не дрогнула", направляя снаряд. На другом - поп рекомендует заряжать "Грады" с молитвами.

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