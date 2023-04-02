Ранее он уже заявлял, что не помочь другому, имея деньги, это путь в ад.

Руководитель Российской православной церкви патриарх Кирилл призвал состоятельных россиян помочь России "в это непростое время".

После литургии в храме Преображения Господня в Коммунарке Гундяев заявил, что богатство является "великой ответственностью" и можно "обрести спасение", используя его в благих целях, пишут российские пропагандистские издания.

"Народ становится более сильным, многие - более состоятельными и богатыми. <...> Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе своим имением, своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время", - сказал он.

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Осенью в одной из проповедей он заявлял, что если человек "из большого количества денег не может помочь другому - это путь в ад".

Как РПЦ поддерживает войну в Украине

Напомним, что Кирил Гундяев систематически оправдывает нападение России на Украину. В украинской разведке сообщали, что в Кремле приказали российским священникам агитировать за службу в армии.

В сентябре глава РПЦ заявил, что оккупанты смоют с себя грехи, если "принесут себя в жертву" на войне. Уже зимой он сказал, что стремление сохранить жизнь - чуждая России ценность.

В сеть неоднократно попадали видео, на которых российские священники поддерживают войну. На одном из них мужчина "благословляет" российских захватчиков, чтобы их рука "не дрогнула", направляя снаряд. На другом - поп рекомендует заряжать "Грады" с молитвами.

Осенью сообщалось, что в Иркутской области священник пожаловался на депутата, поставившего в церкви свечу за Украину.

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