Пока на покупку коровы удалось собрать лишь часть необходимой суммы.

В Крыму объявили сбор средств на покупку коровы, мясо которой пойдет на приготовление обедов для российских оккупантов в Армянске.

Как сообщает журналист Юрий Бутусов, сбор средств объявили "волонтеры" из Бурятии. По информации журналиста, пока на покупку коровы, удалось собрать лишь часть необходимой суммы.

"Волонтеры из Бурятии объявили сбор на корову. Ее мясо пойдет на обеды для российских солдат в Армянске.... Похоже, в армии РФ не хватает не только мозгов и боеприпасов, но и еды. "Шойгу! Герасимов! Где коровы?" – иронизирует журналист.

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Примечательно, что объявляя сбор денег на нужды "второй армии мира", псевдоволонтеры на треть завысили стоимость крупного рогатого скота, заявив, что корова за 70 тысяч рублей - это крайне выгодное предложение, от которого нельзя отказываться.

Согласно частным объявлениям на Аvito, стоимость коров в Крыму сейчас гораздо ниже заявленной "заботливыми бурятскими волонтерами", собирающими деньги на пропитание оккупационно российской армии.

Ситуация в Крыму

28 июня 2023 года журналисты обновили интерактивную карту российских военных объектов в Крыму.

На данный момент Крыму зафиксированы 32 военных объекта армии РФ. Помимо военных баз, складов, аэродромов и других объектов армии РФ, на карте добавлены более 60 мест с фортификациями.

Также ранее сообщалось о спутниковых снимках новых окопов, которые Россия подготовила для обороны Крыма.

Коллаборанты массово пытаются уехать из Крыма и вывозят свои семьи.

2 июня 2023 года сообщалось о том, что окопы оккупантов на севере Крыма кое-где имеют длину до 10 км и предназначены не только для пехоты, но и для бронированной техники.

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