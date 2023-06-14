Те оккупанты, что остались в городе, переодеваются в гражданское.

Во временно оккупированных Пологах Запорожской области стало меньше российских захватчиков и вражеской технкики. Россияне оставили несколько блокпостов, "которые сегодня стоят пустые".

Об этом рассказал "Радио Свобода" мэр города Юрий Коноваленко. При этом, по его словам, россияне начали переодеваться в гражданское.

"Большинство из тех, которые остались, как сообщают наши жители, переодеваются в гражданскую одежду и ездят по городу на велосипедах, скутерах, то есть меньше пытаются двигаться техникой", – заявил он.

В то же время представители так называемой "власти" из оккупированного города не эвакуируются. Однако, по словам Коноваленко, они получили соответствующее "распоряжение".

"Мы знаем, что территории оккупированные, так называемые администрации, получили "распоряжение" на эвакуацию. Но на сегодня пока мы не видим подтверждения, что те, кто пришел работать в те администрации, выезжают. То есть всех их видим, знаем, что остаются в городе", – подчеркнул городской голова.

Ситуация на оккупированных территориях

После того, как российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС 6 июня, на оккупированной части юга Украины обнаруживают тела погибших. Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников подчеркнул, что Украина не может официально подтвердить гибель или исчезновение людей на оккупированной территории в результате российского теракта, но уже получает такую информацию. По словам местных, тела погибших видны через окна домов.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что россияне начали жесткую фильтрацию людей, которые спасаютсья от наводнения на оккупированной Херсонщине. Враг воспользовался устроенным им же подрывом ГЭС для усиления оккупационного режима.

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