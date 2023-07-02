Журналист отметил, что окопы оккупантов на севере Крыма кое-где имеют длину до 10 км и предназначены не только для пехоты, но и для бронированной техники.

Оккупанты в Крыму действительно боятся того, что Вооруженные Силы Украины в ближайшее время смогут пробить коридор к Крымскому перешейку и войти на полуостров, поэтому пытаются серьезно укрепить оборону.

Об этом рассказал журналист Радио Свобода Игорь Токар в эфире Radio NV, описав линию обороны российских оккупантов на севере Крыма. Он отметил, что россияне применяют "зубы дракона", окопы, блиндажи, различные фортификационные сооружения, которые способствуют оборонительному характеру, а не нападению.

"Так вот, по северной части Крыма, фактически по этой линии, кто знает, возможно, дорога от Красноперекопска до Джанкоя, это трасса Е97, вдоль этой линии, которая повторяет перешеек, там довольно-таки уже серьезная построена линия обороны", - рассказал Токар.

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По словам журналиста, окопы оккупантов на севере Крыма кое-где имеют длину до 10 км, разветвлены и предназначены не только для пехоты, но и для бронированной техники.

"Они, скажем так, построены не показательно для того, чтобы там замылить глаза... Они действительно построены для того, чтобы держать оборону", — сказал он.

Россияне пытаются закрепиться в Крыму - что известно

Журналисты проектов Радио Свобода Крым. Реалии и "Схемы" с помощью ряда спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год обновили карту военных объектов Крыма. По последним данным, в Крыму обозначены 32 военных объекта армии РФ. Помимо военных баз, складов, аэродромов и других объектов армии РФ, на карте добавлены более 60 мест с фортификациями.

Также ранее сообщалось о спутниковых снимках новых окопов, которые Россия подготовила для обороны Крыма. В общем, российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы с Украины до Джанкоя. При этом большая часть окопов возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.

В то же время оккупанты не особо верят в свои шансы удержать полуостров. Так, сообщалось, что коллаборанты массово пытаются уехать из Крыма и вывозят свои семьи.

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