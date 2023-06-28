На карте появились отметки тех участков, где произошли взрывы.

На интерактивные карте российских военных объектов во временно оккупированном Крыму появились новые фортификационные сооружения и места взрывов. Карту обновили журналисты проектов Радио Свобода Крым. Реалии и "Схемы" с помощью серии спутниковых снимков Planet Labs за 2023 год.

Отмечается, что обновленная интерактивная карта сейчас состоит из 232 военных объектов армии РФ в Крыму. Помимо военных баз, складов, аэродромов и других объектов армии РФ, на карте добавлены более 60 мест с фортификациями:

"Это окопы, капониры, защитные сооружения, возведенные российскими военными после начала полномасштабного вторжения".

Кроме того, на карте появились отметки тех участков где, по сообщениям местных жителей и представителей оккупационных властей, произошли взрывы.

Россияне окопались в Крыму - что сообщалось

Как писал УНИАН, появились спутниковые снимки новых окопов, которые Россия подготовила для обороны оккупированного Крыма.

На кадрах из космоса можно было увидеть новые фортификационные сооружения возле села Филатовка, КПВВ Армянск, Красноперекопска и в Джанкойском районе. В общем, российская армия построила многочисленные линии обороны от административной границы с Украины до Джанкоя.

Большая часть окопов, согласно снимкам, возведена армией РФ уже после ее отступления из Херсона.

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