Многие купили недвижимость в Краснодарском крае и Ростовской области РФ.

Коллаборанты пытаются выехать с территории временно оккупированного Крыма и вывозят свои семьи. Этот процесс набирает массовости.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков, оккупанты и их прихвостни уже пытаются увольняться и покидать полуостров.

"Но на полуострове их пытаются сдерживать запугиванием или привлечением к уголовной ответственности, или сразу мобилизация и участие в "специальной военной операции", – добавил он.

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По словам Чистикова, приспешники российских захватчиков и оккупанты уже вывезли свои семьи. В направлении из оккупированного Крыма в сторону Краснодарского края РФ фиксировались очереди.

"Многие уже купили недвижимость в Краснодарском крае и Ростовской области, об этом свидетельствует популярность реклам и предложений со стороны краснодарских риелторов", – отметил Чистиков.

Оккупированный Крым: актуальные новости

На админгранице с оккупированным Крымом прогремел взрыв утром 22 июня. Оккупанты заявили об атаке по Чонгарскому мосту ракетой Storm Shadow. На мосту повреждено автомобильное покрытие, движение транспорта остановили.

Неспокойно на днях было и вблизи оккупированной Феодосии – там партизаны взорвали железнодорожные пути. Поскольку железная дорога является основной составляющей российской логистики, это создаст значительные проблемы для снабжения вражеских войск.

Взрывы также слышали в оккупированном Севастополе. Пока местные каналы писали о работе ПВО, гауляйтеры решили выдать свою версию событий. По словам прихвостня россиян Михаила Развожаева, слухи о ПВО якобы пустила Украина, а звуки, которые слышали местные, – обучение курсантов с применением "реактивных бомбометов".

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