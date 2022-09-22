Россияне эпично "скулят" и не понимают, почему Украина возвращает домой своих военных, а их страна никак не заботится о гражданах.

Сеть "взорвалась" истериками и злобными комментариями россиян из-за объявленной Путиным мобилизации. Но на этом "сюрпризы" для граждан страны-агрессора не закончились. К ночи их попросту "добили" освобождением "азовцев" и других защитников Украины, которых обменяли на Медведчука.

Социальные сети "завалены" мемами и эпичным "воем" россиян.

Так, россияне крайне возмущены тем, что Путин объявил мобилизацию. И если в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину они желали нашим военным смерти и злорадствовали, когда погибали мирные жители, то теперь им не до смеха. Россияне понимают, что их отправят "на убой". Они желают Путину смерти и переживают о своих сыновьях, которые уже скоро могут стать "пушечным мясом".

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А когда россияне узнали, что 215 защитников Украины вернулись из российского плена и их обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, они просто были в ярости. "Взвыли" не только обычные граждане РФ, а даже пропагандисты и так называемые "военкоры", которые пропагандируют идеи "русского мира" и поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.

"Ощущение, что х*ром поводили", - сокрушаются пропагандисты и не могут понять, почему Украина освобождает своих военных, а РФ попросту отправляет своих граждан "на убой".

Россияне возмущены тем, что украинцы радуются освобождению "азовцев" и других защитников Украины, а у них есть только поводы для грусти. Некоторые пользователи сети настолько разозлились, что даже открыто критикуют Путина, что является редкостью. Обычно россияне отмалчиваются и боятся выступать против власти.

Украина вернула из российского плена военных: что известно

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией Президента Турции на время до конца войны.

Вскоре появился поименный список всех освобожденных из российского плена. Как отметил Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

Мобилизация в РФ

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК"Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

В то же время в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результатов их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство. В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян. Зеленский подчеркнул, что сейчас именно Украина удерживает инициативу на передовой.