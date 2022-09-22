Обмен пленными проходил на территории Турции.

215 воинов-героев свободны. Это - военные, полицейские, нацгвардейцы, пограничники, бойцы ТРО, таможенники, гражданские. Среди них офицеры, Герои Украины, защитники "Азовстали".

Пресс-служба МВД и СБУ опубликовала фото освобождения из плена защитников Украины. Как это было - смотрите в фоторепортаже ниже.

Среди 215 пленных, которых спасли из российского плена, непосредственно 200 защитников обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, сообщает пресс-служба СБУ.

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В частности из российского плена удалось освободить 118 военнослужащих Национальной гвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. Среди освобожденных также 10 иностранцев, которые воевали за Украину и которым угрожали смертью.

Украина обменяла своих героев на 50 граждан России и человека с украинским паспортом – Виктора Медведчука.

Освобожденные из плена защитники Украины: фоторепортаж

Поименный список освобожденных из плена 22 сентября украинских защитников:

Напомним, во время обмена были освобождены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волына" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

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