Враг заявляет о гибели одного украинского военнопленного.

Россия заявила о новом обстреле Еленовской колонии, где оккупанты удерживают украинских военнопленных.

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

Традиционно в атаке на колонию россияне обвинили украинские вооруженные силы.

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Враг заявляет о гибели одного украинского военнопленного и четырех раненых.

Массовая казнь Россией украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные Силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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