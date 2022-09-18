Россия заявила о новом обстреле Еленовской колонии, где оккупанты удерживают украинских военнопленных.
Об этом сообщают ресурсы боевиков.
Традиционно в атаке на колонию россияне обвинили украинские вооруженные силы.
Враг заявляет о гибели одного украинского военнопленного и четырех раненых.
Массовая казнь Россией украинских военнопленных в Еленовке: что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.
Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные Силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.
Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.
Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.