Сообщается, что под крыло самолета, в котором летели главари ЧВК "Вагнер", заложили бомбу.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был убит, его ликвидацию организовал директор ФСБ и глава Совбеза России Николай Патрушев, сообщает The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что Патрушев предупреждал Путина, что ставка на Пригожина и его наемников в войне с Украиной дает последнему все больше влияния и создает угрозу Кремлю. Когда Пригожин начал мятеж, Патрушев увидел в этом возможность навсегда избавиться от главы ЧВК.

По данным WSJ, Патрушев начал предупреждать Путина об опасности Пригожина еще летом 2022 года, однако президент не прислушался к его словам, поскольку "вагнеровцы" добивались успехов на поле боя. По словам собеседника издания, бывшего российского разведчика, это изменилось в октябре 2022 года.

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Тогда Пригожин якобы позвонил Путину и в грубой форме пожаловался на дефицит боеприпасов, приводящий к большим потерям. В кабинете Путина в тот момент находился Патрушев, утверждает источник WSJ. Глава Совбеза посчитал, что Пригожин стал опасен и перестал уважать власть Кремля.

Последующие жалобы Пригожина на снабжение и в том числе публичные конфликты с военным руководством России Путин игнорировал, не отвечая на звонки главы ЧВК, пишет WSJ. В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев "взял управление на себя", утверждается в материале.

По данным источников WSJ, глава Совбеза звонил офицерам, симпатизирующим Пригожину и просил их убедить главу ЧВК Вагнера прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах. Помимо Александра Лукашенко (который в итоге и стал таким посредником), это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После окончания мятежа Патрушев приступил к разработке плана убийства. По словам источников издания из западных спецслужб, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. 23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту "Шереметьево", пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах.

Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров бомба взорвалась. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Кремль свою причастность к гибели Пригожина отрицает.

Смерть Пригожина - заявление Зеленского

Владимир Путин ответственен за смерть главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе, заявлял ранее президент Украины Владимир Зеленский:

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такая информация у нас есть".

Глава государства не уточнял, на основе каких фактов были сделаны соответствующие выводы. По его словам, Украина восприняла ликвидацию Пригожина, как "на одного террориста меньше". При этом для самих россиян это стало ударом.

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