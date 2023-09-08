По его словам, Путин сдулся как человек и политик.

Президент РФ Владимир Путин ответственен за смерть главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такая информация у нас есть", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита" Ялта " в Киеве, его цитирует BBC.

Глава государства не уточнял, на основе каких фактов были сделаны соответствующие выводы. По его словам, Украина восприняла ликвидацию Пригожина, как "на одного террориста меньше". При этом для самих россиян это стало ударом - их моральный дух упал, поскольку они привыкли на фронте прикрываться "вагнеровцами" и бросать наемников вперед.

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"Я думаю, что эта защита, прикрываясь жизнями наемников, "вагнеровцев", - они это потеряли. Для нас это, безусловно, плюс", - добавил Зеленский.

Смерть Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области России разбился самолет, на борту которого был Пригожин и другие "вагнеровцы". Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявлял, что Пригожина ликвидировали российские власти.

Уже 29 августа главаря ЧВК похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с отцом.

На днях всплыли подробности "завещания" Пригожина. На базе должен пройти Совет командиров, на котором могут утвердить новым главой группировки Антона Елизарова - командира с позывным "Лотос". Вероятно, сейчас он исполняет обязанности главы ЧВК.

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