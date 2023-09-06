Глава ЧВК "Вагнер" нарушил сделку, заключенную с Путиным.

Когда лидер наемников "Вагнера" Евгений Пригожин встретил свою смерть вместе с другими лидерами ЧВК, многие предположили, что это была долгожданная месть российского президента Владимира Путина за попытку мятежа. Реальные причины того, что могло быть убийством, вероятно, другие.

Издание Foreign policy пишет, что идея о том, что это была месть, заманчива, учитывая, что мятеж Пригожина казался Путину унижением. Но если проанализировать все события, то ничего не складывается. Мотив мести несовместим с тем, что Путин официально простил Пригожина, заключив сделку в июне, когда в обмен на амнистию мятежник согласился развернуть свою колонну, разоружить свои войска и отправиться в изгнание в Беларусь. Вместо этого, судя по записям полетов частного самолета Пригожина и личным наблюдениям в Санкт-Петербурге, Москве и Африке, он сделал все, кроме того, что поселился на минской вилле.

И Пригожин, и Путин добились богатства и власти в бурные и хаотичные 1990-е годы. Это было время бандитских разборок, когда споры о власти решались с помощью насилия. Взрывы и заказные расстрелы олигархов, конкурентов, политиков и представителей организованной преступности были обычным явлением на улицах крупных городов России. Быть богатым человеком в России было рискованно и смертельно опасно.

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Частично обращение Путина к российской элите, будь то преступники, бизнесмены или политики, заключалось в том, что он положил конец или, по крайней мере, ограничил это насилие. Действительно, по состоянию на 2021 год уровень убийств в России снизился почти на 76% с начала правления Путина. Споры можно разрешить нелетальным путем с помощью системы, установленной Путиным, а не пулями. Враги режима, как журналисты, были честной добычей, но бандиты, удерживавшие власть официально были защищены. После неудавшегося мятежа Пригожину предложили дальше играть по этим правилам; его отказ и его жестокая смерть могут означать возвращение к эпохе кровавого противостояния.

По словам самого Путина, Пригожин не подвергся изгнанию со стороны российского президента, а встретился с ним в Кремле всего через неделю после вооруженного восстания. В июле Пригожин опубликовал свою фотографию, на которой он присутствовал на организованном Кремлем саммите лидеров Африки в Санкт-Петербурге, где Путин проводил переговоры с главами 17 государств, что вряд ли указывает на человека, скрывающегося от российской разведки.

Теория о том, что президент России просто пытался пустить пыль в глаза лидеру "Вагнера", прежде чем приказать заложить бомбу в его самолет, также нелогична. У Кремля было множество возможностей отдать приказ об убийстве Пригожина во время его поездок по России.

Конечно, месть может быть отличным холодным блюдом. Но Путину пришлось нелегко, если он передумал и отказался от гарантий безопасности для Пригожина. Не сумев уничтожить ЧВК во время "Марша за справедливость" на Москву, Путин согласился помиловать Пригожина, чтобы положить конец восстанию и публично гарантировал его безопасность. Игра на этом решении, вероятно, была не просто желанием быстро и с ограниченными разрушениями положить конец этому эпизоду, но и верой в то, что силы "Вагнера" — единственные, кто продемонстрировал способность завоевать украинскую территорию — могут оказаться полезными для империалистических амбиций Кремля. Ценой сделки было всего лишь обещание позволить Пригожину исчезнуть.

Хотя Путин, безусловно, регулярно лжет мировому сообществу, прессе и российской общественности, подобные действия элитного инсайдера в клановой и мафиозной системе российского правительства имеют гораздо более серьезные последствия. Силовые элиты и олигархи могут задаться вопросом, могут ли они сами стать жертвой подобного обмана и можно ли доверять словам Путина. Неписаное правило олигархов эпохи Путина таково: пока вы делитесь добычей с чиновниками, находящимися у власти, подчиняетесь желаниям Кремля во всем, что вас могут попросить, и не участвуете в несанкционированной политической деятельности, система позаботится о вас, обеспечит личную безопасность и обеспечит ваше дальнейшее обогащение. Последствия нарушения этого уговора для Путина могут означать возможную потерю доверия и поддержки элиты.

Еще одним свидетельством того, что Пригожин не воспринимался как предатель, заслуживший смерть, является реакция на смерть ключевых представителей российской элиты. Алексей Дюмин, бывший телохранитель Путина, нынешний губернатор Тульской области и часто упоминаемый возможный преемник на посту министра обороны, заявил, что Пригожин был "настоящим патриотом, который многое сделал для своей страны, и Родина запомнит его за это". Он заявил о погибших вагнеровских лидерах, что "они не были предателями". Рамзан Кадыров, влиятельный глава Чечни и сторонник Путина, заявил, что смерть Пригожина является "большой потерей для нации". Такая похвала со стороны ключевой кремлевской элиты была бы маловероятной, если бы Пригожина устранили за нелояльность.

Причина, по которой Пригожину можно было искренне простить его вооруженное восстание, заключается в том, что его действия не были направлены на то, чтобы бросить вызов положению Путина. Вместо этого Пригожин протестовал против плана министра обороны Сергея Шойгу ликвидировать частные военные компании и подчинить их российским вооруженным силам. Мятеж Пригожина заключался не в замене лидера Кремля; речь шла о сохранении контроля над своими наемными войсками и об очень выгодных возможностях, которые они ему предоставляли. По сути, все восстание представляло собой деловой спор между российской элитой.

Более вероятное объяснение того, почему Путин в конечном итоге отдал приказ об убийстве, состоит в том, что именно Пригожин, а не Путин, отказался от июньского соглашения при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. Наказанием за бунт Пригожина стало требование к мятежнику отказаться от большей части своей обширной бизнес-империи и позволить друзьям Кремля прибрать все к рукам.

Смерть Пригожина - главные новости

23 августа в Тверской области России разбился самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Никто не выжил. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что Пригожина ликвидировали российские власти.

Главаря ЧВК похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге, рядом с его отцом. На кладбище пришли околи 30 человек.

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