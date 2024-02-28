Россияне за пять лет могут полностью подготовить площадки для наступательных действий как минимум на север Европы, предупредил офицер ВСУ.

Российский диктатор Владимир Путин указами утвердил создание в РФ еще двух военных округов - Ленинградского и Московского, и эти округа нужны для нападения.

Военные округа - это площадки, на которых будет разворачиваться достаточное количество сил и средств, необходимых, чтобы осуществить нападение, рассказал пилот-инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан в эфире Radio NV. Эксперт отметил, что на создание военного округа необходимы большие деньги.

"…за пять лет они (российские захватчики, - Ред.) могут подготовить полностью площадки для наступательных действий уже как минимум на север Европы. Ленинградский и Московский округа - это направление в сторону стран Балтии, Финляндии. То есть это как раз балтийская тема. И россияне уже начали этот процесс", - предупредил офицер.

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Полковник ВСУ добавил, что полномасштабной агрессией против Украины занимается Южный военный округ (штаб находится в Ростове-на-Дону), и власти РФ в него "вбухали" очень много денег. "Они начали разворачивать этот округ, готовиться за пять-семь лет", - подчеркнул собеседник.

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26 февраля стало известно, что Владимир Путин подписал указы, которыми предусмотрено создание Ленинградского и Московского военных округов. Стоит отметить, что в РФ с 2010 года было четыре военных округа - Западный, Центральный, Восточный и Южный.

В РФ уже не раз делали агрессивные заявления в сторону стран ЕС и США. Украинские власти предупреждали, что, если российские захватчики получат победу в нашей стране, то агрессия будет грозить и государствам-членам НАТО.

В начале 2024 года глава Минобороны Германии Борис Писториус говорил, что между государствами-членами Альянса и россиянами возможен вооруженный конфликт. По его мнению, такой сценарий может стать реальностью через пять-восемь лет.

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