Дроны СБУ атаковали важный вражеский объект, узнали журналисты.

В российском поселке Усть-Луга в ночь на воскресенье, 21 января, был атакован морской терминал, и эта атака является спецоперацией Службы безопасности Украины.

Такой информацией поделились с УНИАН источники. По их данным, по цели точно отработали беспилотники СБУ - удары были точными, начался масштабный пожар, россияне были вынуждены эвакуировать сотрудников.

"Нефтяной терминал "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области - важный объект для врага. Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ", - отметил источник. По его данным, успешная атака на такой терминал наносит врагу не только экономический ущерб, но и серьезно усложняет логистику топлива для захватчиков.

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Ранее стало известно, что в Ленинградской области в порту Усть-Луга на Балтийском море был нанесен удар беспилотником по крупному газовому терминалу компании "Новатэк", которая принадлежит другу российского диктатора Владимира Путина Геннадию Тимченко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко признал, что в порту случился пожар, и работников эвакуировали, но причину огненного инцидента не назвал. СМИ также узнали, что в городе Тула ночью был нанесен удар по заводу "Щегловский вал", на котором собирали зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1".

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