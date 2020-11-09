В больнице скончался рядовой Фирсов, получивший два пулевых ранения.

Возросло число погибших после бойни на военном аэродроме в Воронеже (Россия), устроенной солдатом-срочником.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По их данным, в больнице скончался рядовой Фирсов, получивший два пулевых ранения.

Таким образом, в результате стрельбы погибли четыре человека.

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Стрельба на военном аэродроме "Балтимор": что известно

В понедельник, 9 ноября, около 5 утра солдат из суточного наряда по парку напал на прибывших для проверки должностных лиц.

Стрелком оказался 20-летний Антон Макаров, его фото уже распространили местные СМИ. На данный момент ведутся его поиски.

По данным местных журналистов, изначально солдат был вооружен топором, но впоследствии завладел чужим оружием.

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Автор: Денис Прядко