Стрелком оказался 20-летний Антон Макаров / фото Telegram-канал BAZA
Возросло число погибших после бойни на военном аэродроме в Воронеже (Россия), устроенной солдатом-срочником.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
По их данным, в больнице скончался рядовой Фирсов, получивший два пулевых ранения.
Таким образом, в результате стрельбы погибли четыре человека.
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Стрельба на военном аэродроме "Балтимор": что известно
- В понедельник, 9 ноября, около 5 утра солдат из суточного наряда по парку напал на прибывших для проверки должностных лиц.
- Стрелком оказался 20-летний Антон Макаров, его фото уже распространили местные СМИ. На данный момент ведутся его поиски.
- По данным местных журналистов, изначально солдат был вооружен топором, но впоследствии завладел чужим оружием.
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