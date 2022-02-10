Украинофоб "рвется работать", хотя находится в тяжелом состоянии.

Известный украинофоб, российский депутат и лидер ЛДПР Владимир Жириновский не хочет лечиться от коронавируса, хотя находится в тяжелом состоянии. Из-за этого ему дают успокоительные, без них скандальный россиянин лежать на вентиляции легких отказывается.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash

Жириновский продолжает находиться в тяжелом состоянии. Из-за диабета ситуация усложняется. Врачи говорят об отрицательной динамике. Однако сам Жириновский, судя по всему, серьезность ситуации не осознает.

"У политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. При этом он считает себя здоровым, рвётся работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему дают успокоительное", - сообщают в Telegram-канале.

Читайте также"Гарантий никто не дает": СМИ пишут о критическом состоянии ЖириновскогоЖириновскому колют инсулин, так как его организм совсем не держит сахар. Правое легкое украинофоба поражено примерно на 30%, а левое - на 50%. Медики сообщают, что площадь заражения продолжает увеличиваться.

Жириновский заразился коронавирусом - что известно

9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. В декабре он сделал седьмую инъекцию российского препарата от COVID-19, но чуда не случилось.

В ЛДПР утверждали, что с Жириновским все в порядке, но он действительно попал в больницу. Сегодня стало известно, что он две недели скрывал, что инфицировался коронавирусом.