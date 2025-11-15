Солнечные бури заставили NASA отложить запуски спутников, - The New York Times

На этой неделе Землю накрыла серия мощных выбросов из солнечной короны.

В начале этой недели Солнце выбросило три мощные порции корональной массы. Две из этих вспышек объединились и ударили по атмосфере Земли во вторник, вызвав геомагнитную бурю, которая грозила перебоями радиосвязи, проблемами в электросетях и изменением маршрутов авиарейсов. Под риском оказались и десятки спутников, работающих на разных орбитах, говорится в статье The New York Times.

Издание процитировало инженера MIT Керри Кахой, по словам которой уровень опасности зависит от высоты, на которой находится спутник. На низкой околоземной орбите аппараты могут переживать сбои сигнала или перезагрузки, однако атмосферные молекулы и магнитное поле Земли обеспечивают им определенную защиту. Зато на высших орбитах, где работают GPS и метеоспутники, уровень радиации во время бурь значительно выше - магнитосфера в эти моменты фактически "отслаивается".

Несмотря на риски, аппараты на этих высотах проектируют с усиленной радиационной устойчивостью. "Никто не отправляет туда спутник без надлежащего экранирования", - подчеркнула Кахой. Однако многие современные коммерческие спутники на низкой орбите уже не имеют такого уровня защиты, что делает их более уязвимыми к сбоям, сказал в комментарии автору статьи Катрине Миллер исследователь Даниэль Бейкер.

Видео дня

Геомагнитные бури также нагревают атмосферу, что приводит к ее расширению. Это увеличивает сопротивление для аппаратов на низких высотах. В прошлом году, напомнило издание, буря снизила орбиты некоторых спутников NASA более чем на 300 метров. А в 2022 году резкая вспышка Солнца вывела из строя 40 только что запущенных спутников SpaceX.

Из-за этих и других подобных рисков NASA решило перенести миссию ESCAPADE. По словам ее руководителя Роба Лиллиса, запуск стал бы слишком опасным: повышенная радиация могла бы повредить компьютеры двух орбитальных аппаратов или помешать развертыванию солнечных батарей.

Кроме того, во время сильных бурь космические агентства теряют точные данные о положении спутников и мусора, что затрудняет безопасный запуск. "Вероятность столкновения ракеты с объектом в космосе значительно возрастает", - объясняет Бейкер.

Несмотря на все, запуск спутника компании Viasat в четверг пока не отменили, но United Launch Alliance заявила, что внимательно следит за космической погодой и будет пересматривать прогнозы перед стартом.

Тем временем Центр прогнозирования космической погоды NOAA предупредил о еще одном, еще более мощном выбросе корональной массы. По данным Британской геологической службы, последствия этого события могут вызвать самую большую солнечную бурю за более чем 20 лет.

Даниэль Бейкер сравнивает нынешнюю активность с "хеллоуинскими бурями" 2003 года, однако отмечает: сегодня на орбите уже несколько тысяч спутников, а не несколько сотен. Но несмотря на масштаб вызовов, системы мониторинга стали гораздо более эффективными.

Загадки космоса

Напомним, что ученые простыми словами могут объяснить, почему небо с Земли выглядит голубым, а в космосе оно черное. А Солнце, которое выглядит белым, на самом деле состоит из всех цветов радуги.

Вас также могут заинтересовать новости: