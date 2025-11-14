15 ноября по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Паисия Величковского - украинского святого, мудрого наставника и подвижника. С этого дня также начинается Рождественский пост, который готовит душу к великому празднику. Какие приметы и традиции соблюдают в эту дату, что нельзя делать и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
- Какой праздник сегодня церковный по старому стилю
- С какими молитвами обращаются к святым дня, что можно делать 15 ноября
- Что нельзя делать сегодня
- Народные приметы на 15 ноября - что говорит погода
Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
15 ноября по новому стилю (28 ноября - дата по старому стилю) посвящен памяти преподобного Паисия Величковского, который был родом из Украины.
Паисий, в миру Петр Величковский, родился в 1722 году в Полтаве, в семье потомственных священников. В 13 лет он поступил в Киевскую духовную академию, а когда спустя три года после учебы вернулся домой, то сказал родным, что хочет уйти в монастырь.
Петр поступил в Любечский монастырь, где переписывал духовные книги. Но в скором времени подвижник ушел из обители, так как не находил в окружающем его мире истинного монашества. Духовная жизнь того времени переживала упадок, поэтому Петр решил странствовать.
В 1746 году он пошел на Афон, где прожил 12 лет, а затем принял монашеский постриг с именем Паисий и стал священником. На Афоне он также занимался переводами древних святоотеческих текстов с греческого на церковнославянский язык. Вокруг Паисия собрались ученики и единомышленники, вместе они переписывали и распространяли тексты. Спустя некоторое время Паисию пришлось переехать в Молдавию из-за мусульманских притеснений. Он поселился в пустующем Драгомирском монастыре - там восстановил монашеский устав и продолжал трудиться над переводами. Позднее святой возглавил Нямецкий монастырь, там он провел последние 15 лет жизни.
Ныне мощи преподобного хранятся в Ново-Нямецком монастыре в Приднестровье. Переводы, которые сделал святой, долгое время оставались единственными доступными православным.
Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:
- почитают мучеников и исповедников Гурия, Самоани и священномученика Авива, диакона;
- мучеников Эвпидия, Маркела и Евстохия;
- мученика Димитрия;
- Купятицкую икону Богородицы,
а также начало Рождественского поста.
Какой праздник сегодня церковный по старому стилю
По юлианскому календарю православная церковь 15 ноября чтит память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними еще 7 тысяч христиан, пострадавших за веру - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.
С какими молитвами обращаются к святым дня, что можно делать 15 ноября
Святых Гурия, Самона и Авиву, память которых также совершается сегодня, считают покровителями семьи и домашнего очага. В этот день у святых просят примирения между супругами, вернуть покой в дом и помочь в поиске своей второй половинки. Считается, что святой Гурий также помогает избавиться от зубной боли.
В народе день прозвали Гурьев и говорят, что "Гурий приехал на пегой кобыле". По народным поверьям святой в этот день "разгоняет нечисть", которая накануне зимы прячется под землю. Для этого он и объезжает землю на лошади, и в старину в этом время особое внимание уделяли лошадям.
С Гурьева дня начинается Рождественский пост (его также называют Филиппов) - это время духовного очищения и воздержания. В первый день поста принято помогать нуждающимся: следует накормить голодных, поделиться одеждой, подать милостыню, а также накормить бездомных животных. Если Гурьев день провести в молитве и добрых делах, вся зима пройдёт спокойно и благополучно.
Что нельзя делать сегодня
Начало Рождественского поста считается особенно важным для духовного очищения. В этот период верующие воздерживаются от скоромной пищи - мяса, молочных продуктов и яиц, по понедельникам, средам и пятницам не употребляют также растительное масло. Рыбу разрешается только в выходные и на большие церковные праздники.
Однако главный смысл поста - не только в ограничениях еды, а в умиротворении души. Сегодня и в течение всего поста грех гневаться, ругаться, лениться, сплетничать, отказывать в помощи.
По народным поверьям, в Гурьев день запрещено устраивать шумные застолья и веселиться. Любые ссоры и обиды, возникшие в этот день, долго не удастся уладить. Не рекомендуется переедать – по народным поверьям, излишества за столом могут обернуться болезнями желудка. Также не советуют заниматься уборкой - вместе с мусором можно "вымести" из дома удачу и достаток.
Особое внимание уделяют щедрости: жадничать нельзя, иначе деньги и удача покинут дом. Но если поделиться с бедным или голодным - неважно будет это человек или животное - то привлечешь благословение и мир в дом.
Народные приметы на 15 ноября - что говорит погода
По погоде в Гурьев день судят, какой будет зима и даже весна:
- небо ясное с утра - к заморозку;
- снег пошел - зима будет суровой;
- день теплый сегодня - настоящая зима придет нескоро;
- если 15 ноября выпадает мокрый снег - май будет теплым и урожайным.
Самая примечательная примета дня: если снег, выпавший на Гурия, ляжет плотным "ковром", то так и пролежит до половодья, то есть, зима уже вступила в свои права.