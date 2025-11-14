В православный праздник сегодня верующие начинают готовиться к светлому празднику Рождества Христова.

15 ноября по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Паисия Величковского - украинского святого, мудрого наставника и подвижника. С этого дня также начинается Рождественский пост, который готовит душу к великому празднику. Какие приметы и традиции соблюдают в эту дату, что нельзя делать и какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

15 ноября по новому стилю (28 ноября - дата по старому стилю) посвящен памяти преподобного Паисия Величковского, который был родом из Украины.

Паисий, в миру Петр Величковский, родился в 1722 году в Полтаве, в семье потомственных священников. В 13 лет он поступил в Киевскую духовную академию, а когда спустя три года после учебы вернулся домой, то сказал родным, что хочет уйти в монастырь.

Петр поступил в Любечский монастырь, где переписывал духовные книги. Но в скором времени подвижник ушел из обители, так как не находил в окружающем его мире истинного монашества. Духовная жизнь того времени переживала упадок, поэтому Петр решил странствовать.

В 1746 году он пошел на Афон, где прожил 12 лет, а затем принял монашеский постриг с именем Паисий и стал священником. На Афоне он также занимался переводами древних святоотеческих текстов с греческого на церковнославянский язык. Вокруг Паисия собрались ученики и единомышленники, вместе они переписывали и распространяли тексты. Спустя некоторое время Паисию пришлось переехать в Молдавию из-за мусульманских притеснений. Он поселился в пустующем Драгомирском монастыре - там восстановил монашеский устав и продолжал трудиться над переводами. Позднее святой возглавил Нямецкий монастырь, там он провел последние 15 лет жизни.

Ныне мощи преподобного хранятся в Ново-Нямецком монастыре в Приднестровье. Переводы, которые сделал святой, долгое время оставались единственными доступными православным.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

почитают мучеников и исповедников Гурия, Самоани и священномученика Авива, диакона;

мучеников Эвпидия, Маркела и Евстохия;

мученика Димитрия;

Купятицкую икону Богородицы,

а также начало Рождественского поста.

Какой праздник сегодня церковный по старому стилю

По юлианскому календарю православная церковь 15 ноября чтит память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними еще 7 тысяч христиан, пострадавших за веру - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю.

С какими молитвами обращаются к святым дня, что можно делать 15 ноября

Святых Гурия, Самона и Авиву, память которых также совершается сегодня, считают покровителями семьи и домашнего очага. В этот день у святых просят примирения между супругами, вернуть покой в дом и помочь в поиске своей второй половинки. Считается, что святой Гурий также помогает избавиться от зубной боли.

В народе день прозвали Гурьев и говорят, что "Гурий приехал на пегой кобыле". По народным поверьям святой в этот день "разгоняет нечисть", которая накануне зимы прячется под землю. Для этого он и объезжает землю на лошади, и в старину в этом время особое внимание уделяли лошадям.

С Гурьева дня начинается Рождественский пост (его также называют Филиппов) - это время духовного очищения и воздержания. В первый день поста принято помогать нуждающимся: следует накормить голодных, поделиться одеждой, подать милостыню, а также накормить бездомных животных. Если Гурьев день провести в молитве и добрых делах, вся зима пройдёт спокойно и благополучно.

Что нельзя делать сегодня

Начало Рождественского поста считается особенно важным для духовного очищения. В этот период верующие воздерживаются от скоромной пищи - мяса, молочных продуктов и яиц, по понедельникам, средам и пятницам не употребляют также растительное масло. Рыбу разрешается только в выходные и на большие церковные праздники.

Однако главный смысл поста - не только в ограничениях еды, а в умиротворении души. Сегодня и в течение всего поста грех гневаться, ругаться, лениться, сплетничать, отказывать в помощи.

По народным поверьям, в Гурьев день запрещено устраивать шумные застолья и веселиться. Любые ссоры и обиды, возникшие в этот день, долго не удастся уладить. Не рекомендуется переедать – по народным поверьям, излишества за столом могут обернуться болезнями желудка. Также не советуют заниматься уборкой - вместе с мусором можно "вымести" из дома удачу и достаток.

Особое внимание уделяют щедрости: жадничать нельзя, иначе деньги и удача покинут дом. Но если поделиться с бедным или голодным - неважно будет это человек или животное - то привлечешь благословение и мир в дом.

Народные приметы на 15 ноября - что говорит погода

По погоде в Гурьев день судят, какой будет зима и даже весна:

небо ясное с утра - к заморозку;

снег пошел - зима будет суровой;

день теплый сегодня - настоящая зима придет нескоро;

если 15 ноября выпадает мокрый снег - май будет теплым и урожайным.

Самая примечательная примета дня: если снег, выпавший на Гурия, ляжет плотным "ковром", то так и пролежит до половодья, то есть, зима уже вступила в свои права.

