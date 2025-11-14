Певица и дети появились в похожих образах.

Колумбийская певица Шакира сделала редкий семейный выход, появившись вместе со своими сыновьями на премьере мультфильма "Зоотрополис 2" в Лос-Анджелесе.

Певица, которая снова озвучивает Газель в продолжении хита Disney, прошла по красной дорожке в фиолетовом платье с высоким горлом, а ее дети - 12-летний Милан и 10-летний Саша - надели стильные костюмы того же цвета с бабочками.

Шакира позировала с мальчиками, улыбалась и нежно обнимала их перед входом в кинотеатр. На одном из снимков оба сына склонились к маме, подарив журналистам один из самых теплых моментов вечера.

Видео дня

Как известно, певица воспитывает сыновей вместе с экс-партнером Жераром Пике. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа "Waka Waka" для чемпионата мира, и уже через несколько месяцев между ними вспыхнуло сильное чувство.

Официально пара подтвердила отношения в 2011-м, быстро став одной из самых ярких в мире шоу-бизнеса и спорта. Брак они не регистрировали. В 2013 году у них родился первенец Милан, а в 2015-м - второй сын Саша. Долгое время пара выглядела идеальной, однако после более чем десятилетия вместе все изменилось.

В июне 2022 года Шакира и Пике объявили о разрыве, который сопровождался громкими публичными спорами, обвинениями в измене и долгой борьбой за опеку над детьми. В конце концов они договорились, что Шакира переедет с сыновьями в США, а Пике будет иметь определенные дни для встреч.

Вас также могут заинтересовать новости: