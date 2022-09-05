Блогерша-миллионница из РФ Анна Чекалина сетует на неудачный отдых Турции. Россиянка жалуется, что сервис значительно хуже, чем на Мальдивах, а перелет занимает много времени. Украинцы посоветовали звезде соцсетей Крымтур с бонусами от HIMARS.
О неудачном отдыхе в Турции россиянка рассказала в Instagram-stories.
Фолловеры поинтересовались, как прошел отдых россиянки в Турции. Блогер ответила эмоционально, критикуя долгий перелет, космические цены и грязное море.
"Лететь стало пять часов. Море грязное после Мальдив. Цены за перелет как полет на Мальдивы. Чтобы поехать в океанариум цена $350. Я считаю, что это необоснованно", – посетовала блогер.
Жалобы россиянки опубликовал Telegram-канал "Боже, какое кончене". Украинцы в комментариях предложили ей несколько лучших вариантов отдыха.
- "Если не нравится Турция – все реки замечательной России, в которых стираются вещи, вам доступны",
- "Лучшее море в Мурманске",
- "Дело говорит на счет Турции. КрымТур всегда к вашим услугам. HIMARS салюты включены",
- "Теперь купайся в луже дома",
- "Магаданская туристическая база",
- пишут комментаторы.
Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.