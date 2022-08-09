Женщина выкрикивала "Слава России!" и преследовала девушек из Украины.

Проживающая в Германии российская блогерша Юлия Прохорова (Чернышева) поплатилась отпуском в Австрии после того, как на камеру издевалась над украинками.

В своем Telegram-канале блогер выложила видео, на котором она преследует двух украинок на улице и выкрикивает реплики в поддержку захватнической войны России против Украины

"Девчонки! Слава России! Россия победит, Россия победит! Чей Херсон? Ага, хаха, Украина! Уже референдум проводят! Н***й вашу Украину", - говорила она, напевая и смеясь.

Ответ не заставил себя долго ждать. На следующий день россиянка обнаружила, что ее учетную запись на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили.

"Я покраснела от шока. Только что мне пришло уведомление на почту от приложения, что мой резерв отменен. ... Что, б***ь, довольны, н****?! Вы, б***ь, мне испортили мне весь отпуск", - рассказала блогер на видео, вытирая слезы.

Девушка выразила удивление тем, что все это произошло только из-за того, что она заявила, что готовится референдум.

Теперь блогерша планирует поехать в Россию.

Ранее в Бад-Висзее (Германия) агрессивная россиянка на детской площадке набросилась на украинцев. Женщина без причины ругала двухлетнего мальчика и его маму, сопровождая свою истерику угрозами и обвинениями.

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