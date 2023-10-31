Отмечается, что события в Махачкале представляют собой одно из проявлений радикализации российского общества.

В российском обществе усиливается радикализация и фракционность, что продемонстрировали беспорядки в Махачкале. Попытки обвинить в беспорядках в Дагестане Украину или Запад позволяют российским чиновникам избежать ответственности за усиление радикальных настроений.

Аналитики Института изучения войны отметили, что беспорядки 29 октября в Дагестане подчеркивают растущую радикализацию и фракционность российского общества, возникшую в результате гипернационалистических идеологий, которые усилила война в Украине.

В свою очередь директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил, что события в Махачкале представляют собой одно из проявлений радикализации российского общества, возникшей в результате войны на Украине и окружающей медиа-среды. По его словам, российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу и Израилю, и отметил, что многие погибшие российские военнослужащие, участвовавшие в полномасштабном вторжении России в Украину, были родом из Дагестана.

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Кроме того, российский военный блогер также предположил, что попытки Кремля обвинить в беспорядках иностранные психологические и информационные операции позволяют российским чиновникам избежать ответственности за усиление радикальных настроений среди российского мусульманского населения.

ISW ранее подсчитал, что гипернационалистические идеологии, поддерживаемые Кремлем в качестве оправдания войны, имеют внутренние последствия для России, особенно в сообществах этнических меньшинств.

Беспорядяки в Дагестане - главные новости

Жители российского Дагестана устраивали антисемитские акции протеста. Они требовали выселить "этнических евреев" и не впускать в республику граждан Израиля.

На фоне этих протестов группа людей ворвалась на территорию аэропорта в Махачкале, выкрикивая антисемитские лозунги и разыскивая евреев. Беспорядки переросли в столкновения с силовиками.

При этом в России сразу же обвинили в беспорядках украинские спецслужбы.

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