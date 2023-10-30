Израильтян предупредили об опасности.

Совет национальной безопасности Израиля призвал израильтян срочно покинуть Северный Кавказ.

Официальное заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Израиля. В нем говорится, что уровень опасности повышен до максимального уровня после событий прошлой ночи, а также на фоне войны "Железных мечей" и опасений возможных нападений, массовых беспорядков и проявлений насилия против израильских/еврейских объектов.

Речь идет о республиках Адыгея, Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, а также Краснодарском и Ставропольском краях и городе Минеральные Воды.

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Граждан Израиля призывают избегать посещения этих районов, а тех, кто там находится - покинуть их как можно скорее.

Беспорядки в Дагестане: последние новости

Как известно, последние несколько дней жители Дагестана выходили на акции протеста против евреев. Они требовали выселить "этнических евреев" и не пускать на территорию республики израильских беженцев.

Вчера группа людей с флагом Палестины ворвалась на территорию аэропорта в Махачкале, выкрикивая антисемитские лозунги и разыскивая евреев. Позже начались столкновения с силовиками.

В России уже заявили, что в беспорядках якобы виноваты украинские спецслужбы.

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