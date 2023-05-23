Проникновение в Курскую, Брянскую и Белгородскую области не является чем-то неожиданным, отметил обозреватель.

Россия неспособна полностью закрыть границу с Украиной от столба до столба и контролировать ее круглые сутки.

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, именно поэтому проникновение в Курскую, Брянскую и Белгородскую области не является чем-то неожиданным.

Российская граница - решето, заявил эксперт и объяснил, почему:

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"В Курской, Брянской и Белгородской областях России по границе с Украиной сосредоточено до 25 условных батальон-тактических групп, общей численностью около 17 тысяч человек. Данные БТГР растянуты вдоль границы и не представляют собой сосредоточение в одной локации - секторе. Суммарная комплектация этих БТГр по боеспособной технике делает их условными, поскольку практически не соответствует штатной комплектации".

По его выводам, штатная комплектация этих БТГр порою не достигает 50% и даже более.

Как акцентировал Коваленко, учитывая протяженность границы в более 700 километров, можно сделать вывод, что охватить этот фронт 25 БТГр физически не способны.

"То есть, 25 БТГр могут охватить контролем максимум от 25 до 50 км фронта, что примерно соответствует тому фронту оперирования "Легиона" и РДК, которое мы наблюдаем в Белгородской области. Но при такой концентрации сил, кто будет прикрывать остальную границу?" - задался вопросом эксперт.

При этом Коваленко обратил внимание на границу России с Китаем и другими ее соседями:

"Если граница России настолько дырявая рядом с Украиной, которую годами демонизировали, то какова ситуация на границе с Китаем? Казахстаном? Монголией? И самое главное, то, что Россия не контролирует свою границу, увидели за эти дни все. Абсолютно все в мире".

Что происходит в Белгородской области

Напомним, 22 мая стало известно, что представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" проводят операцию на территории Белгородской области операцию проводят. Цель данной операции - создать "полосу безопасности" на границе с Украиной.

По словам добровольцев после димилитаризации этой зоны они намерены освободить всю Россию от путинского диктата.