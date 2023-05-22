По словам представителей "Легиона "Свобода России", они стремятся освободить РФ от путинского диктата.

Представители "Легиона "Свобода России" заявили, что целью их спецоперации в Белгородской области является создание демилитаризованной зоны, пишет "Суспільне".

В организации сообщили, что такая зона создается, чтобы РФ не могла обстреливать Украину. По информации легиона, ситуация в Белгородской области сейчас сложная.

"В дальнейшем - движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", -– заявили добровольцы.

По их словам, "ключ границы переломлен пополам": "И дедушка Путин совсем скоро, наверное, превратится в липовый мед. Все отлично".

События в Белгородской области РФ - что сообщалось

Напомним, в украинской военной разведке заявили, что на территории Белгородской области операцию проводят представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", чтобы создать там "полосу безопасности".

Накануне 21 мая в РФ заявили, что в Головчино Белгородской области атаковали административное здание, а утром 22 мая там объявили об окружении российского КПП "Грайворон" под Белгородом возле хранилища ядерного оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: