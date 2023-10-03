Ранее она занимала пост министра культуры.

24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чечни по социальным вопросам. Это решение одобрил глава Чечни.

Об этом сообщил сам Кадыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что предложение о назначении Айшат Кадыровой на эту должность выдвинул председатель парламента Чечни Муслим Хучиев на расширенном заседании правительства.

"Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова сделала большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила опыт работы", – написал он.

Видео дня

Примечательно, что это не первая государственная должность Айшат Кадыровой – ранее она была замминистра культуры Чечни, а затем и сама возглавила это министерство.

Родственники Кадырова во власти в Чечне

Рамзан Кадыров известен не только своими видео в Тикток, но и назначением родственников на наиболее значимые должности в Чечне. В апреле 2023 года он назначил своего племянника советником по силовому блоку. Ранее Хамзат Кадыров имел должность вице-премьера Чечни и министра имущественных и земельных отношений Республики.

В феврале ему уже приходилось оправдаться за такую политику. Журналисты провели расследование и выяснили, что на высших должностях в Чечне находится по меньшей мере 47 членов семьи Кадырова. Тогда он прокомментировал это словами "кому доверяю, того и назначаю".

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