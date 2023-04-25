Ранее 26-летний Хамзат Кадыров был назначен замглавы правительства Чечни.

26-летний племянник Кадырова стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

26-летний Хамзат Кадыров - сын покойного старшего брата Рамзана Кадырова. В феврале этого года он получил должность вице-премьера Чечни и министра имущественных и земельных отношений республики. До этого он был министром спорта республики, а также главой Курчалоевского района. К слову, главой района он стал в 21 год.

Клан Кадырова во главе Чечни - что известно

Ранее журналисты подсчитали, что треть из 158 крупных чиновников в Чеченской республике - родственники Кадырова. Однако сам Кадыров высмеял расследование СМИ, заявив, что назначает тех, кому доверяет: "Не смешите меня. Из моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше, потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю".

Видео дня

Напомним, в марте 2023 года Кадыров повысил и одну из своих дочерей. 20-летняя Хутмат стала куратором сферы здравоохранения Чечни. Еще одна дочь Кадырова, Айшат, в 22 года стала министром культуры.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года Кадыров выписал себе медаль "героя Чечни", а марте Кадыров наградил себя медалью "заслуженного правозащитника" Чечни.

Вас также могут заинтересовать новости: