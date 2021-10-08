22-летнюю дочь Рамзана Кадырова Айшат назначили Министром культуры Чечни.
Об этом сообщает ГТРК "Грозный".
Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов сообщил, что Айшат Кадырова талантливый и креативный руководитель.
"Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьëтся ещё более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами. От всей души желаю дорогой ПЛЕМЯННИЦЕ успехов и удачи в работе, реализации намеченных планов и новых идей!" - написал Даудов в Instagram.
Читайте такжеДвое россиян вооружились макетом АК-47 и устроили рейд по школам (видео)Напомним, что в марте 2020-го Кадыров наградил дочь медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", а в сентябре назначил ее заместителем министра культуры.