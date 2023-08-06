Российские власти ввели план "Ковер", предусматривающий прекращение взлетов и посадок коммерческих рейсов.

В московском аэропорту "Внуково" из-за очередной атаки дронов ввели план "Ковёр", предусматривающий задержку прибытия и отправки всех рейсов. Как пишет "База", были задержаны около 25 рейсов на вылет и на прилет.

Издание поясняет, что план "Ковёр" вводится в тех случаях, когда в воздушном пространстве обнаружены неизвестные объекты.

Чуть позже мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что рядом с российской столицей был замечен неопознанный беспилотник.

"Сегодня в районе 11 часов была попытка прорыва на Москву беспилотника. На подлёте силами ПВО был уничтожен", – написал он в своем Телеграм.

ТАСС со ссылкой на российских военных утверждает, что беспилотник сбили на территории Подольского района Московской области, т.е. на южных окраинах Москвы. Утверждается, что пострадавших и разрушений нет. Работу аэропорта возобновили.

Однако "База" утверждает, что ущерб все же есть.

"Обломки от сбитого над Подольском беспилотника упали на детскую площадку на Садовой улице в поселке Сельхозтехника. В результате взрыва в соседних домах выбило окна", - говорится в сообщении.

Также российские паблики публикуют видео, как утверждается, пролета беспилотника "UJ-22 Airborne украинской UKRJET" над подмосковным городом Чехов.

Атаки беспилотников на Москву – последние новости

В последние месяцы российскую столицу регулярно атакуют неизвестные беспилотники. Хотя российские власти утверждают, что все БПЛА удается успешно сбивать, на деле они все равно причиняют определенный ущерб.

Так, в ночь на 30 июля беспилотник врезался в высотку бизнес-квартала "Москва-Сити". Удар пришелся точно по одному из офисных помещений Министерства цифрового развития РФ. Двумя днями позже атака повторилась. И снова беспилотник врезался в одну из высоток "Москва-Сити".

После серии таких атак авиакомпания "Туркменистан" заявила о приостановке всех своих рейсов в российскую столицу. Теперь из Ашхабада самолеты будут летать в Казань вместо Москвы.

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