Такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока атаки не будут массированными и не вызовут большое количество смертей.

Эксперт рассказал, почему в Москве до сих пор не включают сигнал воздушной тревоги, несмотря на атаки беспилотников на город.

Как сообщил директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, в Москве, некоторых других российских регионах и во временно оккупированном Крыму сирены принципиально не включаются. "Пока нет истории с каким-то массовым количеством смертей..., не будут включать сирены", - отметил он.

По мнению Денисенко, российские власти и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы показывать, что никакой войны нет. Эксперт уверен, что в ближайшее время сигнал воздушной тревоги не будут включать. По его словам, такая ситуация будет сохраняться до тех пор, пока не будет "какой-то массовости".

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Атаки на Москву: что известно

Как сообщал УНИАН, ночью 1 августа Москву в очередной раз атаковали беспилотники - уже пятый раз в течение трех месяцев.

На этот раз удар пришелся на башню бизнес-центра "Москва-Сити". Согласно открытым данным, в этом здании расположены несколько российских министерств. Российские власти сразу обвинили в атаке Украину. В частности, представительница российского МИД Мария Захарова осуществила странное сравнение этой атаки с терактами 11 сентября в США, во время которых были убиты несколько тысяч человек.

В то же время, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в этом контексте упомянул о "знаменитой российской ПВО" и призвал российских военных учиться сбивать дроны.

Прокомментировали атаку и одни из главных украинских союзников - Соединенные Штаты Америки. Там подчеркнули, что только Украина решает, каким образом будет вести эту войну.

Кроме того, на эту атаку отреагировали в ООН, отметив, что выступают против "ударов по гражданским объектам". В организации добавили, что эти атаки должны прекратиться, но не уточнили, кто именно осуществляет их.

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