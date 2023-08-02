Полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполнятся по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

Авиакомпания "Туркменистан" заявила о приостановке всех рейсов в Москву. Теперь полеты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполнятся по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании. Изначально авиакомпания объявила, что приостанавливает полеты по направлению Ашхабад — Москва — Ашхабад "в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов", однако вскоре данное сообщение было отредактировано и из него убрали слова о ситуации в Москве.

"Уважаемые пассажиры, доводим до Вашего сведения, что все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан" осуществляющие полёты по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут приостановлены и будут выполнятся по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад", - говорится в заявлении компании.

Видео дня

Теперь причина остановки полетов в сообщении авиакомпании не объясняется, однако примечательно, что авиакомпания объявила о приостановке полетов в Москву после того, как Москва-Сити дважды за три дня атаковали беспилотники.

Удары беспилотников по Москве

В ночь на 30 июля 2023 года беспилотники атаковали Москву. Был нанесен удар офисной башне "Москва-Сити", в которой расположены сразу три российских министерства: цифрового развития, экономического развития, а также промышленности и торговли.

В Минобороны России заявили, что Москву атаковали три украинских дрона, один из которых якобы уничтожили в воздухе, а ещё два - подавили средствами РЭБ, после чего они упали на "Москва-Сити".

В ночь 1 августа Москву повторно атаковали беспилотные летательные аппараты. БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", повредив фасад на уровне 17-го этажа, примечательно, что на 21 этаже башни находится Министерство экономразвития России.

1 августа 2023 года эксперт объяснил, почему беспилотники повторно ударили по башне "Москва-Сити".

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