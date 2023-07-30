При ударе беспилотников по IQ-кварталу в "Москва-Сити" пострадал офис Минцифры страны-агрессора.

В результате ночной атаки беспилотников на Москву пострадали здания "IQ-квартала".

Как сообщает RTVI при ударе беспилотников по IQ-кварталу в "Москва-Сити" пострадал офиса Минцифры. На фото видно, что в зданиях нет окон, разрушены внутренние перегородки.

Взрыв в Москве

В ночь на воскресенье, 30 июля, в Москве прогремел взрыв. Были повреждены фасады на двух офисных башнях "Москва-Сити".

Видео дня

Взрыв произошел в здании "IQ-квартала", расположенного в "Москва-Сити". Сообщалось, что в результате "хлопка" на уровне 5-6 этажа 50-этажного здания на Пресненской набережной нарушено остекление. Пострадавших нет. Пожара не последовало.

Позже стало известно, что башня "IQ-квартала" в "Москва-Сити" эвакуирована. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

По данным ТАСС, два беспилотника, которые якобы участвовали в атаке на Москву, были сбиты на западе Подмосковья. В частности, взрывы слышали в Одинцово.

В Московской воздушной зоне ввели временное ограничение на нахождение любых воздушных судов. Аэропорт "Внуково" закрыт на вылет и прилет, рейсы перенаправляются в другие аэропорты.

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