Оккупанты уверяют, что сбили все дроны, которые летели на российскую столицу.

Министерство обороны РФ подтвердило факт воздушной атаки по территории Москвы и Московской области и заявило о сбитии всех летевших на столицу беспилотников.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы", – говорится в заявлении.

Минобороны РФ утверждает, что четыре "украинских БПЛА" были сбиты силами ПВО на территории так называемой "Новой Москвы", а еще один беспилотник, как заявляется, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Одинцовского района Московской области.

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"В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", – утверждает военное ведомство страны-агрессора.

Атака беспилотников на Москву 4 июля – что известно

Утром 4 июля российские паблики взорвались сообщениями об атаке беспилотников на Новую Москву – западные районы Подмосковья, административно присоединенные к городу Москва. В частности, взрывы звучали в районе поселка Валуево и деревни Акиньшино, а также над соседней Калужской областью.

Из-за атаки беспилотников в подмосковном аэропорту "Внуково" отложили вылет нескольких рейсов. Кроме того, некоторые самолеты, которые как раз должны были приземлиться, пришлось направить в другой аэропорт.

Примечательно, что всего сутки назад российская армия устроила массированную атаку беспилотниками по украинским городам. Ее россияне терроризмом не называли.

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