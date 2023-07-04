Дроны якобы были сбиты противовоздушной обороной.

В Новой Москве (территория, которую присоединили к Москве) во вторник утром, 4 июля, слышали два сильных взрыва.

Взрывы звучали в районе поселка Валуево, сообщает Mash, ссылаясь на сведения очевидцев. По их словам, взрывы прозвучали с интервалом приблизительно 5 мин.

Позже появилась информация, что Москву атаковали беспилотники, но их якобы ликвидировала противовоздушная оборона.

Видео дня

"Причиной взрывов в Новой Москве стали два беспилотника, которые сбила ПВО. Кроме того, ещё один дрон, летящий в сторону столицы, заметили в небе над Калужской областью. По нему также отработали силами ПВО", - отмечается в сообщении.

В сети уже показали видео якобы из Новой Москвы, на котором в небе можно разглядеть черный дым.