Москву атакуют дроны уже по несколько раз в неделю.

После второй атаки дронов на Москву за последние трое суток жители российской столицы чувствуют тревогу, но пытаются сохранять спокойствие. Об этом изданию The Insider рассказали жители и сотрудники района "Москва-Сити", куда прилетали беспилотники.

Так на вопрос, слышали ли они об атаке дронов, пожилой мужчина сказал корреспонденту, что об этом "даже в Африке слышали". А вот молодая женщина, стоя у высотки с выбитыми стеклами, заявила, что "это вообще вбросы наполовину, фейки и неправда".

На вопрос "Страшно ли вам?" молодой мужчина признался, что "был в шоке".

"Клиенты некоторые были напуганы, кто-то даже отказался заезжать (арендовать офис в этом районе – УНИАН), взяли паузу. Люди волновались, многие знакомые, которые здесь живут, тоже были в шоке, потому что еще время такое – под утро [прилетели дроны]. Ну, в целом пугает уже. Раньше я всем говорил, что Москва – самый безопасный город и здесь комфортно... То сейчас уже неприятно становится. Когда это прям рядом уже всё уже. Прямо ты видишь, проезжаешь, наблюдаешь – полэтажа нет, выбиты стекла. Такое себе", – рассказал мужчина.

Молодой человек подросткового вида заявил, что ему спокойно – "главное, чтобы родные не страдали и всё". Еще один мужчина сказал, что "поймал дзен" и продолжает работать. Третий выразил уверенность, что "такие казусы возможны" из-за "ситуации в стране", но заверил, что ему спокойно.

"Не скажу, что сильно переживаю на этот счет, потому что я очень сильно доверяю нашему правительству. Я не знаю, почему. Как будто, вот пока меня это не коснулось… Ну страшно, когда ты это читаешь… Я просто стараюсь от этого абстрагироваться", – заявила еще одна женщина.

Веселого вида молодой человек ответил риторическим вопросом "А что мы сделаем?"

В похожем стиле высказались и многие другие опрошенные. Они уверяют, что им не страшно, "потому что я не здесь живу" и потому что "молния не бьет дважды в одно место".

На вопрос "Что с этим делать?" юноша, чье лицо журналисты заблюрили, ответил "Войну заканчивать уже, людям уже плохо совсем". Его спутник согласился с товарищем.

Атака дронов на Москву

В ночь на 1 августа начиненные взрывчаткой дроны атаковали Москву. Как свидетельствуют опубликованные в сети кадры, была повреждена одна из высоток в деловом центре российской столицы. Власти традиционно заявили, что большинство дронов сбили еще на подлете.

Примечательно, что это уже вторая такая атака за последние три дня. В ночь на 30 июля беспилотники уже били по высоткам "Москва-Сити". Тогда удар пришелся точно по одному из офисных помещений Министерства цифрового развития РФ.

В целом периодические налеты дронов на Москву продолжаются уже несколько месяцев. Первым по-настоящему громким инцидентом в этом ряду стала атака непосредственно на Кремль.

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