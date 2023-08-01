В будущем Россию ожидает больше атак неустановленных дронов, больше развала и больше гражданских конфликтов, убежден Михаил Подоляк.

Ночной прилет дронов в Москву и Подмосковье свидетельствует, что российская столица ускоренно привыкает к войне, которая перейдет на российскую территорию, считает советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Москва ускоренно привыкает к полноценной войне, которая скоро окончательно перейдет на территорию "авторов войны", чтобы собрать с них все долги... Все, что дальше будет происходить в России, - объективный исторический процесс. Больше неустановленных дронов, больше развала, больше гражданских конфликтов, больше войны...", - подчеркнул Подоляк.

Удар по башне "Москва-Сити" 1 августа - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на вторник, 1 августа, Москву атаковали дроны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву сбила российская противовоздушная оборона. По его словам, один БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", поврежден фасад на уровне 17-го этажа. В то же время, стало известно, что в Подмосковье российская ПВО сбила один беспилотник.

Видео дня

Перед этим, в ночь на 30 июля россияне заявили о звуках взрывов в Москве. Тогда в сети появились фотографии и видео повреждений офисной башни "Москва-Сити". Известно, что там находятся три российских министерства: цифрового развития, Минэкономразвития и Минпромторг.

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