В марте 2024 года ГУР провело спецоперацию, в результате которой получило доступ к конфиденциальной информации и служебным документам Иванова.

Арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, которого подозревают в государственной измене, стал результатом успешной спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом "Украинской правде" сообщили источники в ГУР.

В марте 2024 года специалисты украинской разведки осуществили спецоперацию, в результате которой получили доступ к значительному массиву секретной служебной документации российского Минобороны, в том числе конфиденциальной информации и служебных документов Иванова.

По словам источника УП, несмотря на реакцию врага и его попытки обезопасить соответствующие серверы, кибератака была осуществлена успешно и достигла своей цели.

Видео дня

При этом вскоре после получения украинской разведкой доступа к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции. И в конце концов Иванова отправили в СИЗО по подозрению в получении взятки.

Как отметили в разведке, в Кремле и ранее прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности. В то же время именно медийная огласка утечки информации и попадание ее в украинскую разведку (а не взяточничество заместителя Шойгу) стало реальной причиной его преследования и ареста.

Арест заместителя Шойгу - что известно

На днях стало известно, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова подозревают в государственной измене.

По данным росСМИ, официально Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере "при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны". Однако дин из источников издания утверждает, что обвинение в получении взятки - "это для публики", а о госизмене не сообщается официально, поскольку "скандал большой: таки замминистра обороны".

Вас также могут заинтересовать новости: