Отмечается, что теперь украинская спецслужба владеет массивом секретной служебной документации российского министерства.

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины реализовали очередную успешную спецоперацию против России - в результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ.

"Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также массивом секретной служебной документации российского министерства войны", - сообщили в ведомстве.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между 2000 структурных единиц силового ведомства России, отметили в разведке.

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"Полученная информация позволяет установить полное устройство системы русского минобороны и его звеньев. Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а также заместителей, помощников, специалистов - всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "бюрократъ", - говорится в сообщении.

В частности, в распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны России – Иванова Тимура Вадимовича: "Этот заместитель Шойгу сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной".

В ГУР отметили, что работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается.

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